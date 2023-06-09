США объявили новый пакет помощи Украине на 2,1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Министерство обороны Соединенных Штатов объявило новый пакет военной помощи Украине, общая стоимость которого составляет до 2,1 миллиарда долларов и включает средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт оборонного ведомства США.
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"Сегодня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, подчеркивая непоколебимую поддержку США Украины. Этот пакет, общая сумма которого составляет до 2,1 миллиарда долларов США и включает критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)", - говорится в сообщении.
Детали
Минобороны отмечает, что новый пакет помощи иллюстрирует "постоянную приверженность как критически важным краткосрочным возможностям Украины, так и долгосрочной способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе".
Отмечается, что новая военная помощь США включает:
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- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
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- ЗРК HAWK и ракеты к нему;
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- артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм;
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- беспилотные авиационные системы Puma;
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- боеприпасы ракетной системы с лазерным наведением;
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- поддержку деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
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Министерство обороны США отмечает, что будет продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности. В общем, как говорится в заявлении, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Соединенные Штаты выделили более 39,7 миллиарда долларов на помощь Киеву в сфере безопасности.
Напомним
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби 7 июня заявил, что поставка Украине систем ПВО является приоритетом для Соединенных Штатов.