США объявили новый пакет помощи Украине на 2,1 млрд долларов

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"Сегодня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, подчеркивая непоколебимую поддержку США Украины. Этот пакет, общая сумма которого составляет до 2,1 миллиарда долларов США и включает критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)", - говорится в сообщении.

Детали

Минобороны отмечает, что новый пакет помощи иллюстрирует "постоянную приверженность как критически важным краткосрочным возможностям Украины, так и долгосрочной способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе".

Отмечается, что новая военная помощь США включает:



дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;



ЗРК HAWK и ракеты к нему;



артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм;



беспилотные авиационные системы Puma;



боеприпасы ракетной системы с лазерным наведением;



поддержку деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.



Министерство обороны США отмечает, что будет продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности. В общем, как говорится в заявлении, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Соединенные Штаты выделили более 39,7 миллиарда долларов на помощь Киеву в сфере безопасности.

Напомним

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби 7 июня заявил, что поставка Украине систем ПВО является приоритетом для Соединенных Штатов.