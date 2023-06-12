Украина получит еще пять батарей Patriot - СМИ

Детали

Генеральный директор компании Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal заявил, что Raytheon Technologies увеличит производство до 12 батарей Patriot в год. И планирует поставить Украине еще пять систем до конца 2024 года.

"Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года", - говорится в сообщении The Wall Street Journal.

"Мы были очень удивлены его эффективностью", – сказал Гейс о Patriot в комментарии The Wall Street Journal.



Дополнение

Сейчас ВСУ имеют на вооружении только две такие батареи.

В последнем пакете военной помощи от США на 2,1 млрд долларов содержались дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot.