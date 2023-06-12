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Украина получит еще пять батарей Patriot - СМИ

Киев • УНН

 • 3003645 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Компания Raytheon Technologies, которая производит системы противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно увеличить объемы своего производства. Об этом заявил исполнительный директор компании Грег Гейс, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Украина получит еще пять батарей Patriot - СМИ

Детали

Генеральный директор компании Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal заявил, что Raytheon Technologies увеличит производство до 12 батарей Patriot в год. И планирует поставить Украине еще пять систем до конца 2024 года.

"Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года", - говорится в сообщении The Wall Street Journal.

"Мы были очень удивлены его эффективностью", – сказал Гейс о Patriot в комментарии The Wall Street Journal.

Дополнение

Сейчас ВСУ имеют на вооружении только две такие батареи.

В последнем пакете военной помощи от США на 2,1 млрд долларов содержались дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot.

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