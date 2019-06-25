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Україна оголосила фінальну заявку на Євробаскет-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. За підсумками завершення вечірнього тренування було сформовано остаточний склад жіночої збірної України на Євробаскет-2019, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Україна оголосила фінальну заявку на Євробаскет-2019

У вівторок ранком до Риги, де буде відбуватися групова стадія турніру вирушать:

Аріна Білоцерківська, Влада Волошина, Віта Горобець, Вікторія Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Олександра Радулович, Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Ніле, Аліна Ягупова, Ольга Яцковець.

На чемпіонат не полетять Оксана Пянтак і Вероніка Любінець, які пройшли із командою кілька етапів підготовки, але у підсумковому складі до списку 12 не потрапили.

Також додамо, у груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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