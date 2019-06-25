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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина объявила финальную заявку на Евробаскет-2019

Киев • УНН

 • 6118 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. По итогам завершения вечерней тренировки был сформирован окончательный состав женской сборной Украины на Евробаскет-2019, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Украина объявила финальную заявку на Евробаскет-2019

Во вторник утром в Ригу, где будет происходить групповая стадия турнира, отправятся:

Арина Белоцерковская, Влада Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец.

На чемпионат не полетят Оксана Пянтак и Вероника Любинец, которые прошли с командой несколько этапов подготовки, но в итоговом составе в список 12 не попали.

Также добавим, в групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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