Украина объявила финальную заявку на Евробаскет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По итогам завершения вечерней тренировки был сформирован окончательный состав женской сборной Украины на Евробаскет-2019, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Во вторник утром в Ригу, где будет происходить групповая стадия турнира, отправятся:
Арина Белоцерковская, Влада Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец.
На чемпионат не полетят Оксана Пянтак и Вероника Любинец, которые прошли с командой несколько этапов подготовки, но в итоговом составе в список 12 не попали.
Также добавим, в групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.