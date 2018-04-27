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Україна очікує від сербського уряду засудження зустрічі з Поклонською

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська, яка перебуває в санкційному списку Євросоюзу і США, зустрілася з членами діаспорського комітету в парламенті Сербії. Посольство України різко відреагувало на цей візит, передає УНН з посиланням на N1 Info.

Україна очікує від сербського уряду засудження зустрічі з Поклонською

Повідомляється, що Поклонська приїхала в Сербію на запрошення лідера ультранаціоналістичної партії “Двері” Бошко Обрадовіча, який минулого тижня був в окупованому Криму.

“Колишній прокурор” Криму Поклонська під час візиту відвідала парламент Сербії, звинувачувала Україну в серйозних злочинах і заявляла, що Крим — це Росія, а Косово — Сербія.

У посольстві України в Белграді засудили візит Поклонської у сербський парламент.

“Той, хто закликає до знищення територіальної цілісності, державної зради, порушень основних прав людини і незаконного переслідування, розглядається сербськими представниками як особа для співпраці. Що дізнається сербський народ від такої людини? І, що ще гірше, як сербський народ буде виглядати в очах українців?” — запитують в посольстві України.

Посол України Олександр Александрович додав, що очікує від сербського уряду засудження зустрічі з Поклонською, під час якої присутніми були також депутати правлячої коаліції.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо “екс-прокурора Криму” Наталії Поклонської, “голови парламенту Криму” Володимира Константинова та “голови уряду Криму” Сергія Аксьонова.

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