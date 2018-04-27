Украина ожидает от сербского правительства осуждения встречи с Поклонской

Сообщается, что Поклонская приехала в Сербию по приглашению лидера ультранационалистической партии “Двери” Бошко Обрадовича, который на прошлой неделе был в оккупированном Крыму.

“Бывший прокурор” Крыма Поклонская во время визита посетила парламент Сербии, обвиняла Украину в серьезных преступлениях и заявляла, что Крым — это Россия, а Косово — Сербия.

В посольстве Украины в Белграде осудили визит Поклонской в сербский парламент.

“Тот, кто призывает к уничтожению территориальной целостности, государственной измене, нарушению основных прав человека и незаконного преследования, рассматривается сербскими представителями как лицо для сотрудничества. Что узнает сербский народ от такого человека? И, что еще хуже, как сербский народ будет выглядеть в глазах украинцев?” — спрашивают в посольстве Украины.

Посол Украины Александр Александрович добавил, что ожидает от сербского правительства осуждения встречи с Поклонской, во время которой присутствовали также депутаты правящей коалиции.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по “экс-прокурора Крыма” Натальи Поклонская, “главы парламента Крыма” Владимира Константинова и “главы правительства Крыма” Сергея Аксенова.