Україна очікує публічної комунікації щодо статусу кандидата до ЄС пізно ввечері - Стефанішина

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"Можливо, буде комунікація через соціальні медіа. Засідання на рівні лідерів триває достатньо довго, тому ми будемо знати, що рішення ухвалено, але публічна комунікація вже буде пізно ввечері за Брюсселем", - сказала Стефанішина.

Доповнення

Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент Євопейської ради Шарль Мішель напередодні старту саміту ЄС заявив, що "впевнений", що лідери Європейського Союзу сьогодні нададуть Україні та Молдові статус кандидата в ЄС і європейську перспективу Грузії.