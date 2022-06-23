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Украина ожидает публичной коммуникации по поводу статуса кандидата в ЕС поздно вечером - Стефанишина

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Украина ожидает публичной коммуникации о решении лидеров Евросоюза относительно статуса кандидата в ЕС поздно вечером сегодня. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Возможно, будет коммуникация через социальные медиа. Заседание на уровне лидеров длится достаточно долго, поэтому мы будем знать, что решение принято, но публичная коммуникация уже будет поздно вечером за Брюсселем", - сказала Стефанишина.

Дополнение

Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение - предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне старта саммита ЕС заявил, что "уверен", что лидеры Европейского Союза сегодня предоставят Украине и Молдове статус кандидата в ЕС и европейскую перспективу Грузии.

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