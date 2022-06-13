Україна обговорила з Нідерландами підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля нашого статусу як кандидата

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«У розмові з Вопке Хукстрою детально обговорили підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля статусу кандидата для України. Я також поінформував щодо наших потреб у зброї та привітав зусилля з допомоги Україні у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності», - написав Кулеба в Twitter.

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Очікується, що цього тижня виконавчий орган Європейського Союзу надасть Україні статус кандидата, що є ключовим кроком на довгому шляху до членства в ЄС.

Раніше віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина повідомила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Насамперед три з них поки що не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

При цьому минулого місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що імовірність того, що Україна невдовзі стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зокрема, з його слів, це «було б несправедливо» стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на кандидатство на вступ до ЄС.