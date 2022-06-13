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Україна обговорила з Нідерландами підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля нашого статусу як кандидата

Україна обговорила з Нідерландами підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля нашого статусу як кандидата

Київ • УНН

 • 127184 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм нідерландським колегою підготовку до саміту Європейського союзу, на якому вирішуватиметься доля статусу нашої держави як кандидата на членство в блоці, пише УНН.

Цитата

«У розмові з Вопке Хукстрою детально обговорили підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля статусу кандидата для України. Я також поінформував щодо наших потреб у зброї та привітав зусилля з допомоги Україні у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності», - написав Кулеба в Twitter.

Додамо

Очікується, що цього тижня виконавчий орган Європейського Союзу надасть Україні статус кандидата, що є ключовим кроком на довгому шляху до членства в ЄС.

Раніше віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина повідомила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Насамперед три з них поки що не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

При цьому минулого місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що імовірність того, що Україна невдовзі стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зокрема, з його слів, це «було б несправедливо» стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на кандидатство на вступ до ЄС.

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