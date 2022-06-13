Украина обсудила с Нидерландами подготовку к саммиту ЕС, на котором будет решаться судьба нашего статуса как кандидата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим нидерландским коллегой подготовку к саммиту Европейского союза, на котором будет решаться судьба статуса нашего государства как кандидата на членство в блоке, пишет УНН.
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«В разговоре с Вопке Хукстрою подробно обсудили подготовку к саммиту ЕС, на котором будет решаться судьба статуса кандидата для Украины. Я также проинформировал о наших нуждах в оружии и приветствовал усилия с помощью Украины в привлечении российских военных преступников к ответственности», - написал Кулеба в Twitter.
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Ожидается, что на этой неделе исполнительный орган Европейского Союза предоставит Украине статус кандидата, что является ключевым шагом на долгом пути к членству в ЕС.
Ранее вице-премьер-министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не о статусе кандидата. Прежде всего три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.
При этом в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это «было бы несправедливо» в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатства на вступление в ЕС.