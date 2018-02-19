Україна не збирається погоджувати з бойовиками “ДНР” і “ЛНР” введення миротворців на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Влада України не планує узгоджувати із “ДНР” і “ЛНР” введення миротворців на Донбас. Про це заявив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Остаточне рішення буде за Радбезом ООН, передовсім за постійними членами Радбезу, які мають право вето. Звичайно, ми не збираємося вести ніяких узгоджень і діалогу з бойовиками — всім зрозуміло, що за бойовиками стоїть Російська Федерація, і в цьому зв’язку ключовим викликом є отримати згоду на розгортання такої операції з боку Москви”, — наголосив Єлісєєв.
За його словами, “базові принципи розгортання миротворчої операції ООН — головне, щоб була передовсім, крім рішення постійних членів Радбезу і рішення Радбезу ООН в цілому, згода приймаючої сторони”.
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“Якщо буде з боку України згода (це територія України), то нам не потрібна на це згода окремих якихось бандугруповань”, — додав він.
Проте, за словами Єлісєєва, для цього потрібен певний час.
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“Це має бути одна із найпотужніших миротворчих місій в історії ООН. Все залежатиме від політичної волі ключових партнерів. Рано чи пізно її треба розгортати”, — пояснив представник АП.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що для розгортання на Донбасі повномасштабної миротворчій місії ООН потрібно "дотиснути Росію".