Украина не собирается согласовывать с боевиками "ДНР" и "ЛНР" введение миротворцев на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Власти Украины не планируют согласовывать с "ДНР" и "ЛНР" введение миротворцев на Донбасс. Об этом заявил заместитель главы администрации Президента Украины Константин Елисеев в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
"Окончательное решение будет за Совбезом ООН, прежде за постоянными членами Совбеза, имеющими право вето. Конечно, мы не собираемся вести никаких согласований и диалога с боевиками - всем понятно, что за боевиками стоит Российская Федерация, и в этой связи ключевым вызовом является получить согласие на развертывание такой операции со стороны Москвы", - подчеркнул Елисеев.
По его словам, "базовые принципы развертывания миротворческой операции ООН - главное, чтобы было прежде, кроме решения постоянных членов Совбеза и решения Совбеза ООН в целом, согласие принимающей стороны".
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"Если будет со стороны Украины согласие (это территория Украины), то нам не нужно на это согласие отдельных каких-то бандгруппировок", - добавил он.
Однако, по словам Елисеева, для этого требуется определенное время.
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"Это должна быть одна из самых мощных миротворческих миссий в истории ООН. Все будет зависеть от политической воли ключевых партнеров. Рано или поздно ее надо разворачивать", - пояснил представитель АП.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для развертывания на Донбассе полномасштабной миротворческой миссии ООН нужно "дожать Россию".