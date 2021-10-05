Україна не очікує підписання угоди про "промисловий безвіз" з ЄС до кінця року

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“Нажаль я не можу підтвердити, що у цьому році ми підпишемо угоду (про „промисловий безвіз“ — ред.) але ми точно завершимо всі технічні процедури. Необхідні для того, щоб почати політичні перемовини”, — сказала Стефанішина.

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Зі слів віце-прем’єр-міністра, за останні три роки “постійної адвокації” просування угоди, у діалозі з ЄС Україна бачить, що Європейський союз більш оптимістично налаштований, аніж раніше.

“Тому ми сподіваємось, що протягом наступного року нам вдасться провести всі необхідні політичні перемовини з тим, щоб ця угода була укладена”, — наголосила вона.

Зі слів Стефанішиної, угода буде передбачати промисловий безвіз для трьох секторів продукції промислового характеру — це певні типи обладнання та електричні дроти.

Додамо

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський минулого року поставив завдання перед дипломатами та послами за два роки укласти з Європейським Союзом угоду про промисловий безвіз.