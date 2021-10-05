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Украина не ожидает подписания соглашения о "промышленный безвизовых" с ЕС до конца года

Украина не ожидает подписания соглашения о "промышленный безвизовых" с ЕС до конца года

Киев  •  УНН

 • 21638 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Заключить соглашение АССА, или так называемый “промышленный безвиз” с Европейским союзом Украина не сможет до конца текущего года. Об этом на брифинге во вторник заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Цитата

“К сожалению я не могу подтвердить, что в этом году мы подпишем соглашение (о „промышленном безвизе“ — ред.), но мы точно завершим все технические процедуры. Необходимые для того, чтобы начать политические переговоры”, — сказала Стефанишина.

Детали

По словам вице-премьер-министра, за последние три года “постоянной адвокации” продвижение соглашения, в диалоге с ЕС Украина видит, что Европейский союз более оптимистичен, чем раньше.

“Поэтому мы надеемся, что в течение следующего года нам удастся провести все необходимые политические переговоры с тем, чтобы это соглашение было заключено”, — подчеркнула она.

По словам Стефанишиной, соглашение будет предусматривать промышленный безвиз для трех секторов продукции промышленного характера — это определенные типы оборудования и электрические провода.

Добавим

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прошлого года поставил задачу перед дипломатами и послами за два года заключить с Европейским Союзом соглашение о промышленном Безвизовые.

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