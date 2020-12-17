Зеленський дав два роки на укладення угоди про промисловий безвіз з ЄС

“22-й саміт Україна-ЄС став надзвичайно успішним… За результатами саміту нам вдалося визначити нові амбітні цілі у наших відносинах, над якими ми спільно працюватимемо з нинішнім складом інституцій Європейського Союзу. Йдеться насамперед про оновлення Угоди про асоціацію. У 2021 році ми розпочнемо спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію, яка має стати рушійною силою процесу оновлення Угоди. Наша мета - використати процес оновлення Угоди для максимальної інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз. У сфері секторальної інтеграції новим пріоритетом нашої співпраці стане залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що також мають укласти угоду про спільний авіапростір на початку 2021 року.

“Ми продовжуємо зусилля в напрямку подальшої інтеграції енергетичних ринків України та Європейського Союзу та максимального наближення України до єдиного цифрового ринку ЄС. Усі ці завдання не лише для нашого представника при ЄС, це завдання для кожного посла у державах-членах ЄС та країнах-кандидатах”, - додав Президент.

Нагадаємо, 22-й саміт Україна-ЄС відбувся 6 жовтня, і на ньому стало відомо, що ЄС бачить "додатковий потенціал" Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Також нагадаємо, в Україні розпочала роботу місія ЄС щодо промислового безвізу.