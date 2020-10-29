В Україні розпочала роботу місія ЄС щодо "промислового безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Україні сьогодні розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС щодо укладання Угоди АСАА - "Промисловий безвіз", передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
“Сьогодні, 29 жовтня, під час онлайн зустрічі Торгового представника Тараса Качки з представниками Представництва Європейського Союзу в Україні, Генерального директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва і МСП (DG GROW) досягнуто домовленостей з Європейською стороною про початок роботи попередньої оціночної місії ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, „Промисловий безвіз“)”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що з метою підтримки та розвитку експорту української продукції Мінекономіки вживаються заходи щодо укладення Угоди АСАА, що передбачає відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на промислову продукцію.
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"Укладання угоди АСАА відкриває нові можливості для українського бізнесу та залучення нових інвестицій в розвиток економіки України", - зазначено у повідомленні.
Крім того, за даними пресслужби, сторони відзначили прогрес у діалозі між Україною і ЄС щодо підготовки до укладання Угоди АСАА та домовилися активізувати спільну роботу під час проведення попередньої оціночної місії експертами ЄС системи технічного регулювання, оцінки відповідності, акредитації, стандартизації та метрології України.
Сторони підтвердили прагнення до прискорення процесу щодо укладання Угоди АСАА в рамках виконання зобов’язань Угоди про асоціацію, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, ще у травні Україна та ЄС домовилися пришвидшити роботу над підписанням "промислового безвізу".