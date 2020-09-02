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Нардепи ухвалили законопроект, необхідний для промислового безвізу з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2698 "Про надання будівельної продукції на ринку", що дозволить створити умови для вільного пересування товарів та послуг на європейському ринку. Відповідне рішення підтримали 322 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи ухвалили законопроект, необхідний для промислового безвізу з ЄС

Так, метою законопроекту є гармонізація національного законодавства з європейським, створення умов для вільного пересування товарів та послуг на ринку, підвищення інвестиційної привабливості України.

Документ також сприятиме підвищенню безпеки і надійності будівель та споруд, запровадженню механізмів забезпечення взаємозв'язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

У середньостроковій перспективі реалізація положень проекту закону, як очікується, сприятиме підписанню Угоди ACAA з ЄС ("промисловий безвіз"), покращенню іміджу продукції "made in Ukraine" та полегшить Україні доступ на інші глобальні ринки і збільшить привабливість держави для локалізації виробництва.

Зазначимо, що документом передбачається:

• встановити коло зобов’язань учасників ринку;
• визначити засади декларування технічних показників будівельної продукції;
• запровадити механізми визначення технічних показників суттєвих характеристик;
• встановити основні вимоги до споруд;
• запровадити механізми забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу законопроект №2698 "Про надання будівельної продукції на ринку", що дозволить створити умови для вільного пересування товарів та послуг на європейському ринку.

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