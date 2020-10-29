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В Украине начала работу миссия ЕС по "промышленному безвизу"

В Украине начала работу миссия ЕС по "промышленному безвизу"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В Украине сегодня начала работу предыдущая оценочная миссия ЕС по заключению Соглашения АСАА - "Промышленный безвиз", передает УНН со ссылкой на пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня, 29 октября, во время онлайн встречи Торгового представителя Тараса Качки с представителями Представительства Европейского Союза в Украине, Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСП (DG GROW) достигнута договоренность с Европейской стороной о начале работы предыдущей оценочной миссии ЕС по готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "Промышленный безвиз")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с целью поддержки и развития экспорта украинской продукции Минэкономики принимаются меры по заключению Соглашения АСАА, что предполагает открытие доступа промышленной продукции на рынки Украины и стран ЕС на основе взаимного признания результатов работ по оценке соответствия на промышленную продукцию.

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"Заключение соглашения АСАА открывает новые возможности для украинского бизнеса и привлечения новых инвестиций в развитие экономики Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прессслужбы, стороны отметили прогресс в диалоге между Украиной и ЕС по подготовке к заключению Соглашения АСАА и договорились активизировать совместную работу во время проведения предварительной оценочной миссии экспертами ЕС системы технического регулирования, оценки соответствия, аккредитации, стандартизации и метрологии Украины.

Стороны подтвердили стремление к ускорению процесса по заключению Соглашения АСАА в рамках выполнения обязательств Соглашения об ассоциации, говорится в сообщении.

Напомним, еще в мае Украина и ЕС договорились ускорить работу над подписанием "промышленного безвиза".

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