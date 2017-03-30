Україна не має великого оптимізму щодо дотримання бойовиками перемир’я з 1 квітня – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Україна не має великого оптимізму щодо виконання проросійськими незаконними формуваннями на Донбасі перемир’я з 1 квітня. Про це сказав Президент України Петро Порошенко в ефірі “112 Україну” з Мальти, передає УНН.
“Наша делегація у Мінську запропонувала оголосити перед Великоднем припинення вогню. На жаль, ми не маємо великого оптимізму, що та сторона буде дотримуватися досягнутих домовленостей, але життя і здоров’я кожного українського воїна є найбільшою цінністю”, — наголосив Президент.
П.Порошенко зазначив, що потрібно рішуче діяти для забезпечення припинення вогню, відведення важкої техніки та артилерії.
“Ми подивимося як з 1 квітня ці домовленості будуть виконуватися”, — підкреслив Президент.
Раніше Президент України Петро Порошенко дав доручення Генеральному штабу Збройних сил України і міністру оборони України Степану Полтораку щодо припинення вогню з 1 квітня.
Нагадаємо, Збройні сили України готові до перемир'я, але в разі загрози вживатимуть відповідні адекватні заходи.