Украина не имеет большого оптимизма по соблюдению боевиками перемирия с 1 апреля - П.Порошенко

"Наша делегация в Минске предложила объявить перед Пасхой прекращении огня. К сожалению, мы не имеем большого оптимизма, что и другая сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей, но жизнь и здоровье каждого украинского воина является наибольшей ценностью", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко отметил, что нужно решительно действовать для обеспечения прекращения огня, отвода тяжелой техники и артиллерии.

"Мы посмотрим как с 1 апреля эти договоренности будут выполняться", - подчеркнул Президент.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и министру обороны Украины Степану Полтораку о прекращении огня с 1 апреля.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовы к перемирию, но в случае угрозы будут принимать соответствующие адекватные меры.