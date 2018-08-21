Україна наполягає на відвідинах утримуваних на Донбасі бійців послом ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під час зустрічі у Мінську робочих підгруп у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, сторони обговорили майбутній візит координатора ОБСЄ Тоні Фріша в тюрми на окупованих територіях України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів з гуманітарних питань Ірина Геращенко, передає УНН.
"Ретельно обговорили майбутній візит координатора ОБСЄ Тоні Фріша в тюрми на окупованих територіях, запланований на початок вересня", - зазначила Геращенко.
Вона поінформувала на зустрічі, що українські заручники на окупованих територіях не мають права на телефонний дзвінок родинам, листи і передачі.
"Ми наполягаємо, щоб пан Фріш відвідав всіх військових, яких довгі роки незаконно утримують бандформування", - зазначила перший заступник голови ВР.
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Вона також поінформувала координатора про звернення неурядових організацій і українських ЗМІ до ОБСЄ щодо вимоги відвідати журналіста Асєєва.
"Закликала РФ застосувати свій безумовний вплив на своїх маріонеток, припинити катування журналіста , якого під тиском примушують "зізнаватися" на російські пропагандистські камери в "шпигунстві", й негайно звільнити журналіста", - додала Геращенко.
Нагадаємо, посол ОБСЄ Тоні Фріш відвідає тюрми на окупованих територіях України на початку вересня.