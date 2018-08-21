Україна наполягає на відвідинах утримуваних на Донбасі бійців послом ОБСЄ

"Ретельно обговорили майбутній візит координатора ОБСЄ Тоні Фріша в тюрми на окупованих територіях, запланований на початок вересня", - зазначила Геращенко.



Вона поінформувала на зустрічі, що українські заручники на окупованих територіях не мають права на телефонний дзвінок родинам, листи і передачі.



"Ми наполягаємо, щоб пан Фріш відвідав всіх військових, яких довгі роки незаконно утримують бандформування", - зазначила перший заступник голови ВР.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна закликала врегулювати питання допуску МКЧХ до бранців в ОРДЛО і РФ



Вона також поінформувала координатора про звернення неурядових організацій і українських ЗМІ до ОБСЄ щодо вимоги відвідати журналіста Асєєва.



"Закликала РФ застосувати свій безумовний вплив на своїх маріонеток, припинити катування журналіста , якого під тиском примушують "зізнаватися" на російські пропагандистські камери в "шпигунстві", й негайно звільнити журналіста", - додала Геращенко.



Нагадаємо, посол ОБСЄ Тоні Фріш відвідає тюрми на окупованих територіях України на початку вересня.



