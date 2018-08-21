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Украина настаивает на посещении удерживаемых на Донбассе бойцов послом ОБСЕ

Киев • УНН

 • 7544 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время встречи в Минске рабочих подгрупп в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны обсудили предстоящий визит координатора ОБСЕ Тони Фриша в тюрьмы на оккупированных территориях Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина настаивает на посещении удерживаемых на Донбассе бойцов послом ОБСЕ

"Тщательно обсудили предстоящий визит координатора ОБСЕ Тони Фриша в тюрьмы на оккупированных территориях, запланированный на начало сентября", - отметила Геращенко.

Она проинформировала на встрече, что украинские заложники на оккупированных территориях не имеют права на телефонный звонок семьям, письма и передачи.

"Мы настаиваем, чтобы господин Фриш посетил всех военных, которых долгие годы незаконно удерживают бандформирования", - отметила первый заместитель председателя ВР.

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Она также сообщила координатора об обращении неправительственных организаций и украинских СМИ в ОБСЕ относительно требования посетить журналиста Асеева.

"Призывала РФ применить свое безусловное влияние на своих марионеток, прекратить пытки журналиста, которого под давлением заставляют "признаваться" на российские пропагандистские камеры в "шпионаже", и немедленно освободить журналиста", - добавила Геращенко.

Напомним, посол ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях Украины в начале сентября.

Украинские Национальные Новости

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