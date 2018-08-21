Украина настаивает на посещении удерживаемых на Донбассе бойцов послом ОБСЕ

"Тщательно обсудили предстоящий визит координатора ОБСЕ Тони Фриша в тюрьмы на оккупированных территориях, запланированный на начало сентября", - отметила Геращенко.



Она проинформировала на встрече, что украинские заложники на оккупированных территориях не имеют права на телефонный звонок семьям, письма и передачи.



"Мы настаиваем, чтобы господин Фриш посетил всех военных, которых долгие годы незаконно удерживают бандформирования", - отметила первый заместитель председателя ВР.



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Она также сообщила координатора об обращении неправительственных организаций и украинских СМИ в ОБСЕ относительно требования посетить журналиста Асеева.



"Призывала РФ применить свое безусловное влияние на своих марионеток, прекратить пытки журналиста, которого под давлением заставляют "признаваться" на российские пропагандистские камеры в "шпионаже", и немедленно освободить журналиста", - добавила Геращенко.



Напомним, посол ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях Украины в начале сентября.



