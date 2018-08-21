Україна закликала врегулювати питання допуску МКЧХ до бранців в ОРДЛО і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українська сторона у Мінську на зустрічі робочих підгруп закликала додати до резолюції ОБСЄ про недопущення тортур норму щодо допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до тюрем на окупованих територіях і до політв‘язнів в тюрмах Кремля. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів з гуманітарних питань Ірина Геращенко, передає УНН.
“Я нагадала представникам ОБСЄ і російським представникам, що сьогодні 100-й день голодує Олег Сенцов”, — написала Геращенко.
За її словами, до сьогодні до режисера, як і до інших бранців Кремля в РФ і на окупованих територіях, не були допущені представники МКЧХ та ОБСЄ.
“Тому, обговорюючи ініційовану ОБСЄ резолюцію про недопущення тортур, ще раз акцентувала вимогу: в резолюції має бути чітка норма про допуск МКЧХ до тюрем на окупованих територіях і до політв‘язнів в тюрмах Кремля. Без цього декларація — це папірець. Наголосила, що МКЧХ має повний і безперешкодний доступ до тюрем в Україні, натомість жодного разу не був допущений до тюрем на окупованих територіях і в РФ. Тому ця норма про допуск МКЧХ так важлива”, — наголосила перший заступник голови ВР.
Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявила, що представники МКЧХ в Україні повинні дзеркально відвідувати як українських бранців на території ОРДЛО й окупованому Криму, так і на території України їхніх ув’язнених.