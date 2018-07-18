Денісова наполягає на дзеркальному відвідуванні Червоним Хрестом затриманих в ОРДЛО й Україні

“Сьогодні у мене чергова зустріч з Червоним Хрестом, українським відділенням, з паном Ешліманном (Алан Ешліманн, глава делегації МКЧХ в Україні — ред.). Буду говорити дуже жорстко з ним. Тому що всі ці листи, які я написала за чотири місяці як я на посаді, вони жодного нашого бранця не відвідали. Думаю, що треба запропонувати таку ж саму модель як запропонувала РФ щодо дзеркальності і синхронності цих відвідувань”, — сказала вона.

За її словами, представники МКЧХ мають всі права відвідати всіх затриманих, які утримуються у колоніях і слідчих ізоляторах на території України.

“Вони передають їм якісь посилки від родин, листи, мають право на дзвінок, але до жодного нашого бранця вони не сходили ні на території „ДНР/ЛНР“, ні в тимчасову окупованому Криму”, — зазначила Омбудсмен.

Денісова зазначила, що сьогодні розмовлятиме з Аланом Ешліманном про те, що на відвідування одного нашого співвітчизника на тій стороні, відповідно буде відвідування їхнього на нашій території.

Як повідомляв УНН, за словами представника України у гуманітарній підгрупі в Мінську Ірини Геращенко, МКЧХ жодного разу не допустили до українських в‘язнів на окупованому Донбасі.