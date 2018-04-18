МКЧХ жодного разу не допустили до українських в‘язнів на окупованому Донбасі - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Представник України у гуманітарній підгрупі у Мінську Ірина Геращенко порушила питання допуску Міжнародного комітету Червоного хреста до тюрем на окупованих територіях. Про це вона повідомила у своєму Facebook, передає УНН.
"На засіданні гуманітарної групи в Мінську (де разом працювали й експерти СБУ, й МінТОТ, С.Загородній) звернулася до координатора ОБСЄ Т.Фріша і представників РФ з проханням використати всі зусилля і свій безумовний вплив, аби розблокувати процес пошуку зниклих на окупованих територіях і сприяти отриманню українською стороною інформації про тих наших воїнів, які вже кілька років знаходяться в тюрмах ОРДЛО й про яких немає жодної інформації, місцезнаходження яких нам не повідомляють, утримання яких не підтверджують", - повідомила Геращенко.
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Також Геращенко заявила, що неодноразово піднімала питання допуску Міжнародного комітету Червоного хреста до тюрем на окупованих територіях. Вона відзначила, що за роки війни МКЧХ жодного разу не були допущені до українських в‘язнів в РФ і на окупованих територіях.
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