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Новий омбудсмен у квітні зустрінеться із сім'ями заручників і зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко та уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова в квітні зустрінуться з родинами заручників та зниклих безвісти. Про у своєму Facebook повідомила Геращенко, передає УНН

"З новим омбудсменом Людмилою Денісовою обговорили питання взаємодії і співпраці по звільненню заручників і політв‘язнів, підтримці їх родин, пошук зниклих безвісти, захист прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу. Домовилися в квітні провести спільні зустрічі з родинами заручників і зниклих безвісти, обговорити алгоритм нашої роботи", - повідомила Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Денісова склала присягу на посаду Омбудсмена: на чому зосередиться новий Уповноважений з прав людини

Нагадаємо, раніше Геращенко після історії з народним депутатом Надією Савченко заявила, що Україні буде складніше домагатися звільнення українських політв'язнів та заручників.

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