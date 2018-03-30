Новий омбудсмен у квітні зустрінеться із сім'ями заручників і зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко та уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова в квітні зустрінуться з родинами заручників та зниклих безвісти. Про у своєму Facebook повідомила Геращенко, передає УНН.
"З новим омбудсменом Людмилою Денісовою обговорили питання взаємодії і співпраці по звільненню заручників і політв‘язнів, підтримці їх родин, пошук зниклих безвісти, захист прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу. Домовилися в квітні провести спільні зустрічі з родинами заручників і зниклих безвісти, обговорити алгоритм нашої роботи", - повідомила Геращенко.
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Нагадаємо, раніше Геращенко після історії з народним депутатом Надією Савченко заявила, що Україні буде складніше домагатися звільнення українських політв'язнів та заручників.