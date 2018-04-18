МККК ни разу не допустили к украинским заключенным на оккупированном Донбассе - Геращенко

"На заседании гуманитарной группы в Минске (где вместе работали и эксперты СБУ, и МинТОТ, С.Загородний) обратилась к координатору ОБСЕ Т.Фришу и представителям РФ с просьбой использовать все усилия и свое безусловное влияние, чтобы разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированных территориях и способствовать получению украинской стороной информации о тех наших воинах, которые уже несколько лет находятся в тюрьмах ОРДЛО и о которых нет никакой информации, местонахождение которых нам не сообщают, содержание которых не подтверждают", - сообщила Геращенко.

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Также Геращенко заявила, что неоднократно поднимала вопрос допуска Международного комитета Красного креста в тюрьмы на оккупированных территориях. Она отметила, что за годы войны МККК ни разу не были допущены к украинским заключенным в РФ и на оккупированных территориях.

Напомним, новый омбудсмен в апреле встретится с семьями заложников и пропавших без вести.