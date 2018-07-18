Денисова настаивает на зеркальном посещении Красным Крестом задержанных в ОРДЛО и Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что представители Международного Комитета Красного Креста в Украине должны зеркально посещать как украинских пленников на территории ОРДЛО и оккупированном Крыму, так и на территории Украины их заключенных. Об этом она сегодня сказала журналистам перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня у меня очередная встреча с Красным Крестом, украинским отделением, с господином Эшлиманн (Алан Эшлиманн, глава делегации МККК в Украине - ред.). Буду говорить очень жестко с ним. Потому что все эти письма, которые я написала за четыре месяца, как я в должности, они ни одного нашего пленника не посетили. Думаю, что надо предложить такую же модель, как предложила РФ по зеркальности и синхронности этих посещений", - сказала она.
По ее словам, представители МККК имеют все права посетить всех задержанных, содержащихся в колониях и следственных изоляторах на территории Украины.
"Они передают им какие-то посылки от семей, письма, имеют право на звонок, но ни к одному из наших пленников они не сходили ни на территории "ДНР/ЛНР", ни временно оккупированного Крыма", - отметила Омбудсмен.
Денисова заявила, что сегодня будет разговаривать с Аланом Эшлиманном о том, что на посещение одного нашего соотечественника на той стороне, соответственно будет посещение их на нашей территории.
Как сообщал УНН, по словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирины Геращенко, МККК ни разу не допустили к украинским заключенным на оккупированном Донбассе.