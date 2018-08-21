Украина призвала урегулировать вопрос допуска МККК к заключенным в ОРДЛО и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинская сторона в Минске на встрече рабочих подгрупп призвала добавить в резолюции ОБСЕ о недопущении пыток норму о допуске представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) в тюрьмы на оккупированных территориях и к политзаключенным в тюрьмах Кремля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко, передает УНН.
"Я напомнила представителям ОБСЕ и российским представителям, что сегодня 100-й день голодает Олег Сенцов", - написала Геращенко.
По ее словам, до сих пор к режиссеру, как и к другим пленникам Кремля в РФ и на оккупированных территориях, не были допущены представители МККК и ОБСЕ.
"Поэтому, обсуждая инициированную ОБСЕ резолюцию о недопущении пыток, еще раз акцентировала требование: в резолюции должна быть четкая норма о допуске МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и к политзаключенным в тюрьмах Кремля. Без этого декларация - это бумажка. Отметила, что МККК имеет полный и беспрепятственный доступ в тюрьмы в Украине, при этом ни разу не был допущен в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ. Поэтому эта норма о допуске МККК так важна", - отметила первый заместитель председателя ВР.
Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что представители МККК в Украине должны зеркально посещать как украинских пленников на территории ОРДЛО и оккупированном Крыму, так и на территории Украины их заключенных.