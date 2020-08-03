Україна на переговорах щодо збитого літака МАУ представляла усі потерпілі держави — Єнін

"...Крім того, згідно з тими домовленостями, що ми маємо з іншими потерпілими державами, ми представляли цю групу в якості спікера. І представники усіх цих держав... приєднались до нас у форматі телеконференції, і ми окрему сесію присвятили узгодженню нашого діалогу у багатосторонньому форматі", - повідомив Єнін.

Він також додав, що наступний етап перемовин почнеться, як тільки іранська сторона буде готова надати відповіді на запитання, поставлені Україною як представником усіх постраждалих країн.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня у Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ісламської Республіки Іран щодо авіакатастрофи рейсу PS752 під Тегераном.

Іран погодився виплатити компенсації за збиття літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня 2020 року.

Наступний раунд переговорів української та іранської сторін щодо збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ відбудеться у жовтні 2020 року в Тегерані.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.