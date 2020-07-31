Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Катастрофа лайнера МАУ: Іран погодився на виплату компенсацій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Ісламська Республіка Іран погодилась виплатити компенсації за збиття літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня 2020 року. Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві під час пресконференції 30 липня, повідомляє IRNA, передає УНН.
“Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але це займає багато часу і має різні технічні і юридичні аспекти. Багато пасажирів цього літака були нашими співвітчизниками, але на борту перебували також громадяни України, і переговори з цього питання тривають”, — йдеться у повідомленні.
Мусаві нагадав, що Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака МАУ, тому іранська сторона намагається сприяти відновленню справедливості.
Нагадаємо, напередодні у Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ісламської Республіки Іран щодо авіакатастрофи рейсу PS752 під Тегераном.
Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.