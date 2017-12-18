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Україна має ухвалити закон про Нацбезпеку та концепцію реформування СБУ – НАТО

Україна має ухвалити закон про Нацбезпеку та концепцію реформування СБУ – НАТО

Київ • УНН

 • 11979 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна має ухвалити закон про Національну безпеку та ухвалити концепцію реформи Служби безпеки України у 2018 році. Про це сьогодні сказав голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час круглого столу "Україна - НАТО. Рік зближення та інтеграції. Плани, очікування та підсумки взаємодії", передає кореспондент УНН.

“Подальша активна імплементація зобов’язань з оборонних реформ в Україні в межах Стратегічного оборонного бюлетеня. В тому числі, це перехід до цивільного міністра оборони у 2018 році. І ще один виклик, це впровадження та прийняття нового закону про Національну безпеку, який чітко виписує ролі та відповідальності у секторі безпеки та оборони України, а також ухвалення концепції реформи Служби безпеки України”, — сказав він.

Також, за словами Віннікова, пріоритетом для Україна є продовження виконання Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО.

“Програма надає Україні досвід та знання НАТО і її членів щодо впровадження реформ у відповідності до стратегічної мети України — євроатлантичної інтеграції. Програма охоплює набагато більше, ніж питання безпеки та оборони, оскільки вона фокусується також на політичній, економічній, правовій реформах, які потрібні для наближення до НАТО”, — зазначив голова представництва.

Вінніков додав, що представники НАТО були залучені до роботи над новим законопроектом про Національну безпеку, а також над концепцією щодо реформи Служби безпеки України.

Нагадаємо, Україна готова до подальшого розширення і поглиблення співпраці з НАТО та країнами Альянсу на двосторонній основі.

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