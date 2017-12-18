Украина должна принять закон о нацбезопасности и концепции реформирования СБУ - НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина должна принять закон о Национальной безопасности и принять концепцию реформы Службы безопасности Украины в 2018 году. Об этом сказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время круглого стола "Украина - НАТО. Год сближения и интеграции. Планы, ожидания и итоги взаимодействия", передает корреспондент УНН.
"Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам в Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня. В том числе, это переход к гражданскому министру обороны в 2018 году. И еще один вызов, это внедрение и принятие нового закона о Национальной безопасности, который четко выписывает роли и ответственности в секторе безопасности и обороны Украины, а также принятие концепции реформы Службы безопасности Украины", - сказал он.
Также, по словам Винникова, приоритетом для Украины является продолжение выполнения Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО.
"Программа предоставляет Украине опыт и знания НАТО и ее членов по внедрению реформ в соответствии с стратегической цели Украины - евроатлантической интеграции. Программа охватывает гораздо больше, чем вопросы безопасности и обороны, поскольку она фокусируется также на политической, экономической, правовой реформах, которые нужны для приближения к НАТО", - отметил глава представительства.
Винников добавил, что представители НАТО были привлечены к работе над новым законопроектом о Национальной безопасности, а также над концепцией по реформе Службы безопасности Украины.
Напомним, Украина готова к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества с НАТО и странами Альянса на двусторонней основе.