Украина должна принять закон о нацбезопасности и концепции реформирования СБУ - НАТО

"Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам в Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня. В том числе, это переход к гражданскому министру обороны в 2018 году. И еще один вызов, это внедрение и принятие нового закона о Национальной безопасности, который четко выписывает роли и ответственности в секторе безопасности и обороны Украины, а также принятие концепции реформы Службы безопасности Украины", - сказал он.

Также, по словам Винникова, приоритетом для Украины является продолжение выполнения Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО.

"Программа предоставляет Украине опыт и знания НАТО и ее членов по внедрению реформ в соответствии с стратегической цели Украины - евроатлантической интеграции. Программа охватывает гораздо больше, чем вопросы безопасности и обороны, поскольку она фокусируется также на политической, экономической, правовой реформах, которые нужны для приближения к НАТО", - отметил глава представительства.

Винников добавил, что представители НАТО были привлечены к работе над новым законопроектом о Национальной безопасности, а также над концепцией по реформе Службы безопасности Украины.

Напомним, Украина готова к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества с НАТО и странами Альянса на двусторонней основе.