Україна має намір розширити можливості для обміну електроенергією зі Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Україна обговорила зі Словаччиною підвищення пропускних спроможностей для обміну електроенергією. Йдеться про зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра економіки Словаччини Петера Довгуна. Перемовини відбулися у межах конференції Roadmaps to New Nuclear, організованої в Парижі Агентством з ядерної енергії (NEA). Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає УНН.
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Зазначається, що особливу увагу під час зустрічі приділили питанню підвищення пропускних спроможностей для комерційного обміну електроенергією між країнами та модернізації лінії електропередачі «Мукачево - Великі Капушани».
Також міністри обговорили співпрацю в нафтогазовій галузі, зокрема питання транзиту.
Герман Галущенко акцентував на тому, що Україна має найбільші в Європі підземні газосховища і пропонує міжнародним партнерам їх використання на вигідних умовах. Очільник Міненерго зазначив, що після сертифікації Оператора газосховищ України АТ «Укртрансгаз» за європейськими правилами іноземні трейдери активно закачують природний газ в українські ПСГ.
Петер Довгун відзначив зацікавленість Словаччини у поглибленні співпраці з Україною в ядерній галузі і запросив українську сторону доєднатися до ініціативи центральноєвропейських держав, які залучають університетські кола і бізнес до спільних проєктів для розробки та впровадження технологій малих модульних реакторів.
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