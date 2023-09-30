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Україна має намір розширити можливості для обміну електроенергією зі Словаччини

Україна має намір розширити можливості для обміну електроенергією зі Словаччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Україна обговорила зі Словаччиною підвищення пропускних спроможностей для обміну електроенергією. Йдеться про зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра економіки Словаччини Петера Довгуна. Перемовини відбулися у межах конференції Roadmaps to New Nuclear, організованої в Парижі Агентством з ядерної енергії (NEA). Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що особливу увагу під час зустрічі приділили питанню підвищення пропускних спроможностей для комерційного обміну електроенергією між країнами та модернізації лінії електропередачі «Мукачево - Великі Капушани».

Також міністри обговорили співпрацю в нафтогазовій галузі, зокрема питання транзиту.

Герман Галущенко акцентував на тому, що Україна має найбільші в Європі підземні газосховища і пропонує міжнародним партнерам їх використання на вигідних умовах. Очільник Міненерго зазначив, що після сертифікації Оператора газосховищ України АТ «Укртрансгаз» за європейськими правилами іноземні трейдери активно закачують природний газ в українські ПСГ.

Петер Довгун відзначив зацікавленість Словаччини у поглибленні співпраці з Україною в ядерній галузі і запросив українську сторону доєднатися до ініціативи центральноєвропейських держав, які залучають університетські кола і бізнес до спільних проєктів для розробки та впровадження технологій малих модульних реакторів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Герман Галущенко обговорив з гендиректором Агентства з ядерної енергії напрямки співпраці з Україною

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