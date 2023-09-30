Герман Галущенко обговорив з гендиректором Агентства з ядерної енергії напрямки співпраці з Україною

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Герман Галущенко подякував Агентству за програму NEA-Ukraine Visiting Experts Programme, у межах якої українські фахівці-ядерники отримають можливість працювати разом з експертами агентства для обміну досвідом та розширення співпраці у сфері ядерних технологій, ядерної безпеки і регулювання.

Вільям Магвуд зазначив, що держави-члени NEA висловлюють свою підтримку Україні і готові поглиблювати співпрацю для інноваційного розвитку ядерної галузі.

Агентство з ядерної енергії визначило сфери для розширення співпраці з Україною, де працюватимуть запрошені експерти. Це, зокрема:



сфера малих модульних реакторів,



радіаційний захист,



поводження з радіоактивними відходами,



ядерна безпека.



Галущенко наголосив на зацікавленості української сторони в активному розвитку інноваційних технологій у ядерній галузі, а також ознайомив гендиректора NEA з перспективами розвитку в Україні виробництва малих модульних реакторів.

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Сторони також обговорили ситуацію на окупованій росіянами найбільшій у Європі атомній електростанції – Запорізькій АЕС, а також необхідність забезпечення гарантій ядерної і радіаційної безпеки на об’єкті. Очільник Міненерго запросив фахівців NEA до розроблення дорожньої карти повернення ЗАЕС до експлуатації після її деокупації.