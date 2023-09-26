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Галущенко: Під час блекаутів Україна возила дизель на окуповану росіянами ЗАЕС

Галущенко: Під час блекаутів Україна возила дизель на окуповану росіянами ЗАЕС

Київ • УНН

 • 409823 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Голова міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна закуповувала та возила дизельне пальне на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Про це урядовець повідомив у інтерв'ю Суспільному, пише УНН.

Цитата 

За слова міністра, загалом на ЗАЕС було доставлено "близько 500 тонн дизеля".

"Україна та "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія", — зазначив Галущенко.

Він також назвав цю ситуацію "парадоксом".

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався і не вистачило б дизеля — це ядерна аварія", — зауважив голова енергетичного відомства.

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на 67-ій сесії Генеральної конференції МАГАТЕ заявив, що дії росії щодо українських ядерних об’єктів не тільки загрожують ядерною катастрофою, але й руйнують усі досягнення цивілізації у розвитку атомної енергетики та ставлять під питання майбутнє галузі. 

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