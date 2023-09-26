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Галущенко: Во время блэкаутов Украина возила дизель на оккупированную россиянами ЗАЭС

Галущенко: Во время блэкаутов Украина возила дизель на оккупированную россиянами ЗАЭС

Киев • УНН

 • 409822 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Глава министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина закупала и возила дизельное топливо на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Об этом чиновник сообщил в интервью Общественному, пишет УНН.

Цитата 

По слова министра, всего на ЗАЭС было доставлено "около 500 тонн дизеля".

"Украина и "Энергоатом" закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы когда 7 раз был блэкаут, у нас не произошла авария", — отметил Галущенко.

Он также назвал эту ситуацию "парадоксом".

"По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если из этих семи блэкаутов и один бы произошел и не хватило бы дизеля — это ядерная авария", — отметил глава энергетического ведомства.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ заявил, что действия россии в отношении украинских ядерных’объектов не только угрожают ядерной катастрофой, но и разрушают все достижения цивилизации в развитии атомной энергетики и ставят под вопрос будущее отрасли. 

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