Герман Галущенко обсудил с гендиректором Агентства по ядерной энергии направления сотрудничества с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел в Париже встречу с гендиректором Агентства по ядерной энергии (NEA) Уильямом Магвудом. Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Герман Галущенко поблагодарил Агентство за программу NEA-Ukraine Visiting Experts Programme, в рамках которой украинские специалисты-ядерщики получат возможность работать вместе с экспертами агентства для обмена опытом и расширения сотрудничества в сфере ядерных технологий, ядерной безопасности и регулирования.
Уильям Магвуд отметил, что государства-члены NEA выражают свою поддержку Украине и готовы углублять сотрудничество для инновационного развития ядерной отрасли.
Агентство по ядерной энергии определило сферы для расширения сотрудничества с Украиной, где будут работать приглашенные эксперты. Это, в частности:
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- сфера малых модульных реакторов,
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- радиационная защита,
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- обращение с радиоактивными отходами,
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- ядерная безопасность.
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Галущенко отметил заинтересованность украинской стороны в активном развитии инновационных технологий в ядерной отрасли, а также ознакомил гендиректора NEA с перспективами развития в Украине производства малых модульных реакторов.
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Стороны также обсудили ситуацию на оккупированной россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС, а также необходимость обеспечения гарантий ядерной и радиационной безопасности на объекте’. Глава Минэнерго пригласил специалистов NEA к разработке дорожной карты возвращения ЗАЭС к эксплуатации после ее деоккупации.