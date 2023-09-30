Украина намерена расширить возможности для обмена электроэнергией со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украина обсудила со Словакией повышение пропускных возможностей для обмена электроэнергией. Речь идет о встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра экономики Словакии Петера Довгуна. Переговоры состоялись в рамках конференции Roadmaps to New Nuclear, организованной в Париже Агентством по ядерной энергии (NEA). Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что особое внимание во время встречи уделили вопросу повышения пропускных возможностей для коммерческого обмена электроэнергией между странами и модернизации линии электропередачи «Мукачево - Большие Капушаны».
Также министры обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности вопросы транзита.
Герман Галущенко акцентировал на том, что Украина имеет крупнейшие в Европе подземные газохранилища и предлагает международным партнерам их использование на выгодных условиях. Глава Минэнерго отметил, что после сертификации Оператора газохранилищ Украины АО «Укртрансгаз» по европейским правилам иностранные трейдеры активно закачивают природный газ в украинские ПХГ.
Петер Довгун отметил заинтересованность Словакии в углублении сотрудничества с Украиной в ядерной отрасли и пригласил украинскую сторону присоединиться к инициативе центральноевропейских государств, которые привлекают университетские круги и бизнес к совместным проектам для разработки и внедрения технологий малых модульных реакторов.
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