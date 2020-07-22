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Україна і Швейцарія обговорили модернізацію рухомого складу Укрзалізниці

Україна і Швейцарія обговорили модернізацію рухомого складу Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 15236 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з виконавчим віце-президентом швейцарської компанії Stadler Rail AG Ансгаром Брокмеєром та обговорили модернізацію рухомого складу Укрзалізниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з виконавчим віце-президентом швейцарської компанії Stadler Rail AG Ансгаром Брокмеєром”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Ансгар Брокмеєр прибув до України як член бізнесової делегації, що супроводжувала Президента Швейцарської Конфедерації Симонетту Соммаругу в межах її державного візиту 20-23 липня 2020 року.

На виконання домовленостей президентів України та Швейцарії під час зустрічі було обговорено модальності взаємодії в модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту.

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про стан реалізації реформ в Україні, зокрема у сфері розвитку транспортної інфраструктури.

Було обговорено низку перспективних проектів, які могли б бути реалізовані в Україні із залученням як українських, так і швейцарських виробників.

Представник компанії Stadler Rail AG висловив зацікавленість у роботі на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв.

Нагадаємо, у разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

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