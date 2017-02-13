Україна і Молдова підписали дорожню карту розвитку на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп підписали дорожню карту розвитку на 2017 рік, передає кореспондент УНН.
Також керівники прикордонних відомств України і Молдови підписали протокол про контактні пункти на українсько-молдовському державному кордоні та основні технологічні принципи організації обміну інформацією про осіб та транспортні засоби, на яких особи перетинають українсько-молдовський державний кордон.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп виступив за призначення голови комісії для завершення демаркації кордону між Україною і Молдовою.