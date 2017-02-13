Украина и Молдова подписали дорожную карту развития на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филипп подписали дорожную карту развития на 2017 год, передает корреспондент УНН.
Также руководители пограничных ведомств Украины и Молдовы подписали протокол о контактных пунктах на украинско-молдавской государственной границе и основные технологические принципы организации обмена информацией о лицах и транспортных средствах, на которых лица пересекают украинско-молдавскую государственную границу.
Как сообщал УНН, премьер-министр Молдовы Павел Филипп выступил за назначение главы комиссии для завершения демаркации границы между Украиной и Молдовой.