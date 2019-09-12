Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні наші сторони підписали важливий документ: угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Це створює нові можливості для співпраці безпекових органів, зокрема у контексті протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше сьогодні Делегація Національного архіву Фінляндії на чолі з Генеральним директором Юссі Нуортева передала Голові Служби безпеки України матеріали про українців, які загинули у роки Другої світової війни.