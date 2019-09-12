Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом

"Сегодня наши стороны подписали важный документ: соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Это создает новые возможности для сотрудничества безопасности органов, в частности в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сегодня Делегация Национального архива Финляндии во главе с Генеральным директором Юсси Нуортева передала председателю Службы безопасности Украины материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны.