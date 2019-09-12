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Фіни передали СБУ матеріали про українців, які загинули у роки Другої світової війни

Фіни передали СБУ матеріали про українців, які загинули у роки Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Делегація Національного архіву Фінляндії на чолі з Генеральним директором Юссі Нуортева передала Голові Служби безпеки України матеріали про українців, які загинули у роки Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Так, у ході зустрічі співробітники Галузевого державного архіву СБУ отримали від іноземної сторони базу даних на більше ніж 1600 українців, які загинули у таборах військовополонених у роки Другої світової війни на території Фінляндії.

У відповідь представники СБУ передали зарубіжній делегації копії розсекречених архівних документів, що стосуються історії Фінляндії.

“Сьогодні ми маємо приклад успішної співпраці щодо обміну даними про загиблих та репресованих у Другій світовій війні”, — зауважив під час зустрічі Голова СБУ Іван Баканов.

Фінські колеги повідомили, що у майбутньому планують передати відомості на ще 5 тисяч українських військовополонених, яких повернули в СРСР після закінчення війни.

“Зважаючи на зміст переданих українській стороні матеріалів, ми впевнено можемо сказати, що між нашими країнами, у контексті історії, є багато спільного”, — зазначив Нуортева.

Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі Нііністьо.

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