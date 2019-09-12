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Актуальное
Финны передали СБУ материалы о украинцах, погибших в годы Второй мировой войны

Финны передали СБУ материалы о украинцах, погибших в годы Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 10314 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Делегация Национального архива Финляндии во главе с Генеральным директором Юсси Нуортева передала председателю Службы безопасности Украины материалы о украинцах, погибших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает УНН.

Так, в ходе встречи сотрудники Отраслевого государственного архива СБУ получили от иностранной стороны базу данных на более чем 1600 украинцев, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны на территории Финляндии.

В ответ представители СБУ передали зарубежной делегации копии рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.

“Сегодня мы имеем пример успешного сотрудничества по обмену данными о погибших и репрессированных во Второй мировой войне”, — отметил во время встречи Председатель СБУ Иван Баканов.

Финские коллеги сообщили, что в будущем планируют передать сведения в еще 5 тысячах украинских военнопленных, которых вернули в СССР после окончания войны.

“Учитывая содержание переданных украинской стороне материалов, мы уверенно можем сказать, что между нашими странами в контексте истории, есть много общего”, — отметил Нуортева.

Как сообщал УНН, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинистё.

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