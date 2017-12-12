Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Катару - Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Торгово-економічні відносини України та Катару стрімко розвиваються: товарообіг за 9 місяців 2017 року зріс майже на 25%, а експорт товарів у 3,2 рази. Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Катару, йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку, передає УНН.
“Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та торговий представник України Наталія Микольська в рамках ХІ Конференції міністрів СОТ зустрілися з міністром економіки і торгівлі Держави Катар Шейхом Ахмед бін Джасім бін Мохаммед Аль Тані та обговорили торгово-економічні відносини, які наразі стрімко розвиваються. Товарообіг за 9 місяців поточного року зріс майже на 25%, а експорт товарів у 3,2 рази”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, "Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Катару".
Сторони домовились також поглиблювати співпрацю у таких сферах як енергетика, експорт товарів і послуг та залученні інвестицій.
Кубів закликав бізнес Катару пильніше вивчити можливості української приватизації.
“Новий закон уже пройшов перше читання у Верховній Раді й створює кращі можливості, включно з ринковим визначенням ціни. Час Катару інвестувати в Україну!”, — наголосив він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна працює над безвізовим режимом із Кувейтом і Катаром і спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією.