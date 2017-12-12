Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара - Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Торгово-экономические отношения Украины и Катара стремительно развиваются: товарооборот за 9 месяцев 2017 вырос почти на 25%, а экспорт товаров в 3,2 раза. Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара, говорится в сообщении Минэкономразвития, передает УНН.
"Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и торговый представитель Украины Наталья Никольская в рамках ХІ Конференции министров ВТО встретились с министром экономики и торговли Государства Катар Шейхом Ахмед бин Джасим бин Мохаммед Аль Тани и обсудили торгово экономические отношения, которые сейчас стремительно развиваются. Товарооборот за 9 месяцев текущего года вырос почти на 25%, а экспорт товаров в 3,2 раза", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара".
Стороны договорились также углублять сотрудничество в таких сферах как энергетика, экспорт товаров и услуг и привлечении инвестиций.
Кубов призвал бизнес Катара пристальнее изучить возможности украинской приватизации.
"Новый закон уже прошел первое чтение в Верховной Раде и создает лучшие возможности, включая рыночным определением цены. Время Катара инвестировать в Украину", - подчеркнул он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина работает над безвизовым режимом с Кувейтом и Катаром и упрощением визового режима с Саудовской Аравией.