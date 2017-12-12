Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара - Минэкономразвития

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 45289 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 25887 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103487 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105253 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121598 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104422 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106626 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112920 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117299 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123120 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 60069 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 48984 просмотра
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

01:49 • 41640 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 46906 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 97629 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 23886 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 45342 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 106122 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 121606 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 126069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 86036 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 105463 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 107011 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 112881 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 200365 просмотра
Актуальное
Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара - Минэкономразвития

Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара - Минэкономразвития

Киев  •  УНН

 • 11406 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Торгово-экономические отношения Украины и Катара стремительно развиваются: товарооборот за 9 месяцев 2017 вырос почти на 25%, а экспорт товаров в 3,2 раза. Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара, говорится в сообщении Минэкономразвития, передает УНН.

"Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и торговый представитель Украины Наталья Никольская в рамках ХІ Конференции министров ВТО встретились с министром экономики и торговли Государства Катар Шейхом Ахмед бин Джасим бин Мохаммед Аль Тани и обсудили торгово экономические отношения, которые сейчас стремительно развиваются. Товарооборот за 9 месяцев текущего года вырос почти на 25%, а экспорт товаров в 3,2 раза", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара".

Стороны договорились также углублять сотрудничество в таких сферах как энергетика, экспорт товаров и услуг и привлечении инвестиций.

Кубов призвал бизнес Катара пристальнее изучить возможности украинской приватизации.

"Новый закон уже прошел первое чтение в Верховной Раде и создает лучшие возможности, включая рыночным определением цены. Время Катара инвестировать в Украину", - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина работает над безвизовым режимом с Кувейтом и Катаром и упрощением визового режима с Саудовской Аравией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы