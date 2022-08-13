Україна експортувала вже 450 тис. тонн продовольства "зерновим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Україна відправила на експорт морем у межах "зернової" угоди вже 450 тис. тонн продовольства, повідомили в Міністерстві інфраструктури, пише УНН.
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"У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили із українських портів. На їх борту 450 тис. тонн агропродукції", - повідомили у відомстві.
Деталі
Так, сьогодні вранці перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт "Чорноморськ". Йдеться про балкер Fulmar S під прапором Барбадосу. Він вийшов у напрямку Туреччини. Судно об’єдналося в караван з балкером Thoe. На борту двох суден 14,5 тис. тонн агропродукції.
Міністерство також оприлюднило відео, де видно процес завантаження судна Fulmar S.
Раніше про вихід ще двох суден з портів України повідомило МО Туреччини.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.