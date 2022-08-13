Ще два судна вийшли з портів в Україні "зерновим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. З чорноморських портів на Одещині на сьогоднішній ранок вирушили ще два судна з агропродукцією, повідомили у Міноборони Туреччини, пише УНН.
Деталі
У межах відвантаження зерна:
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- Судно Fulmar S під прапором Барбадосу, що перевозить 12 тисяч тонн кукурудзи з Чорноморська до Іскендеруна,
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- Судно Thoe під прапором Маршаллових островів, що перевозить 3000 тонн соняшникового насіння, також вирушило з Чорноморська до Текірдага.
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Окрім того, сьогодні в Україну вирушить судно для закупівлі зерна.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.